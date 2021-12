La ri…sacca, una simpatica sacca realizzata con tessuti riciclati

L’hanno chiamata “risacca”: è un simpatico zainetto realizzato con materiale riciclato.

I tessuti provengono da piccole rimanenze di sartoria, da abiti inutilizzati e da jeans vissuti. Le etichette sono stampate a mano e la cordicella è in tessuto naturale.

La scelta degli accostamenti dei colori e dei dettagli è stata fatta con cura, come hanno imparato a fare le ragazze e i ragazzi del Collettivo Rivoltosa, un gruppo nato nel 2020 dal percorso formativo sartoriale Telamundi che nel giugno 2021 ha esposto con successo la sua prima originalissima collezione di abiti.

“Da allora non ci siamo più fermate – raccontano le ‘maestre’ Colomba Ferrarsi e Lidia Maffiodo -; continuiamo ad incontrarci per progettare e realizzare progetti insieme condividendo la passione per il cucito e le arti tessili”.

“Quando ci siamo reincontrate dopo la pausa estiva ci siamo confrontate sui progetti da avviare – spiegano Colomba e Lidia -; l’intenzione era di realizzare un qualcosa che ci rappresentasse e che si basasse sul riciclo.

Dal confronto è emersa l’idea dello zainetto. Visto il periodo natalizio lo proponiamo come regalo, ma continueremo a proporlo anche dopo Natale.

Per noi si tratta di un mezzo per sostenere lo Spazio Telamundi, la sede del nostro atelier, a cui teniamo molto e i progetti che via via cerchiamo di realizzare”.

La sacca può essere ritirata direttamente presso lo Spazio Telamundi (in piazza Maggiore 7) venerdì 10 e 17 dicembre; sabato 11 e 18 dicembre; domenica 12 e 19 dicembre dalle 17 alle 20.

Nelle stesse giornate, dalle 17,30 alle 19, si tengono laboratori creativi per bambini.

Per informazioni e prenotazioni della sacca si può scrivere a info@telamundi.it o telefonare a Lidia (3400841287) o Colomba (3334229560). Sito web: https://www.telamundi.it