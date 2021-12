In ricordo di Andrea Racca una raccolta fondi per sostenere gli studi delle figlie

Originario di Centallo, Andrea Racca lavorava come consulente informatico a Cuneo. Da più di due anni lottava contro un grave male che lo ha portato via nel novembre scorso, a soli 48 anni, lasciando la moglie e tre figlie . L’ingegnere era conosciuto da tutti, partecipava alla vita sociale e politica della comunità e viene ricordato anche per il suo impegno nel volontariato cattolico e nello sport.



In ricordo di Andrea e per esprimere vicinanza alla sua giovane famiglia la sorella di Andrea ha organizzato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. “In ricordo di mio fratello – scrive – vi chiedo di contribuire alla borsa di studio per aiutare nella crescita le sue tre splendide ragazze, Maria, Benedetta e Martina. Andrea avrebbe voluto accompagnarle nella vita e nel loro percorso di studi”.



La commozione degli amici e conoscenti, ma anche solo di chi ha voluto contribuire con un piccolo gesto pur non conoscendo direttamente Andrea, ha generato un circuito di solidarietà che ha permesso di raccogliere oltre 12mila euro.



“Questa campagna è un modo per dare loro un aiuto e realizzare un sogno di mio fratello, che teneva tanto allo studio, alla formazione, alle esperienze di vita. Chi gli ha voluto bene, chi lo ha stimato, chi ha apprezzato i suoi valori troverà qui un modo per ricordarlo concretamente”, conclude la sorella di Andrea Racca.



La campagna è raggiungibile a questo link.