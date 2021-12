Ancora un movimento di mercato sull'asse Tre Valli-Saluzzo, nell'ambito della sinergia avviata tra le due società

Victor Pucinelli è un nuovo giocatore dei marchionali e va a puntellare la rosa di mister Briano.

Trequartista classe '95, Pucinelli ha vestito in passato le maglie di Santos, America RJ, Mogi Mirim, nei campionati Brasileiro Under 20, Carioca e Paulista. Per il giocatore italo-brasiliano esperienza anche nella Serie C bulgara, con il Pirin Razlog.