Egea rafforza il suo sostegno al Cuneo Volley

Una collaborazione che si rafforza di anno in anno, quella tra EGEA e il Cuneo Volley.

In questa stagione 2021/22 del campionato di serie A2 maschile, la divisa da LIBERO della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo è interamente dedicata all’azienda multiservizi con sede ad Alba, che da ormai molti anni sostiene il Club biancoblù.

Inoltre, lo sportello di Cuneo, in via A. Bassignano n. 26, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i biancoblù: ospita infatti un corner dedicato al Cuneo Volley, dove gli atleti fanno spesso una tappa energizzante, i tifosi possono ritirare le tessere ufficiali e per tutti i sostenitori ci sono tariffe dedicate tutte rigorosamente green per luce e gas.

Con l’arrivo dell’anno nuovo saranno molte le nuove attività legate alla partnership che vedranno protagonisti Francesco Bisotto e Mattia Lilli, i due Libero della prima squadra cuneese.

L’Amministratore Delegato di EGEA Commerciale, Ing. Giuseppe Zanca: «Quella con il Cuneo Volley è una collaborazione ormai storica che si rinnova di anno in anno. Siamo un’Azienda di “provincia” orgogliosa di definirsi tale, siamo presenti con i nostri servizi e i nostri sportelli in tutta Italia, ma il nostro punto di riferimento rimane il Cuneese. Essere radicati sul Territorio non vuol dire solo garantire un servizio, ma anche investire su di esso sostenendone le eccellenze: il Cuneo Volley è sicuramente una di queste. Oltre alla condivisione degli stessi valori ci accomunano peraltro la determinazione e la passione con cui facciamo crescere “le nostre squadre”: il Cuneo Volley, come testimonia la posizione in classifica, e il Gruppo EGEA, in continua espansione in tutta Italia con i suoi servizi di fornitura di Luce e Gas. Non possiamo che affermare “Andumacuni”: ci metteremo tutta l’energia che abbiamo per sostenervi».

Il supporto allo sport, alla cultura e all’arte, sono possibili grazie alla fiducia che, a sua volta, EGEA riceve dalle sue migliaia di clienti luce e gas di tutt’Italia, dando vita ad uno scambio naturale di energia.

EGEA è infatti un’azienda multiutility che opera a livello nazionale nell’erogazione di servizi pubblici legati ai settori dell’energia e dell’ambiente, promuovendo un progetto di sviluppo sostenibile e di valorizzazione ambientale basato su competenza industriale e attenzione per il Territorio. Il suo approccio “glocal” unito alle migliori tecnologie sviluppate su scala globale, rende Egea un partner affidabile, in grado di rispondere alle specifiche esigenze dei Territori in cui opera non solo fornendo servizi tagliati su misura, ma anche stringendo alleanze con le centinaia di eccellenze, espressioni sia private che pubbliche, dell’area di riferimento. Teleriscaldamento, Illuminazione Pubblica, Ciclo Idrico Integrato, produzione di energia da fonti rinnovabili, biogas e biometano, servizi di igiene ambientale e di raccolta rifiuti, mobilità elettrica e sostenibile, vendita di luce e gas sono i servizi rintracciabili e riconoscibili del Gruppo che fanno di EGEA la Casa delle Buone Energie.