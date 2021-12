Caramagna Piemonte: le attività della biblioteca civica nei giorni delle feste Natalizie

Per il mese di dicembre la biblioteca prevede il proseguimento dei laboratori organizzati da Silvia Carena e l’apertura negli orari soliti. Sabato 18, nel pomeriggio, sarà offerta “La lettura di Natale” a tutti i piccoli affezionati lettori dall’Associazione CaraBiblioteca.



La biblioteca è stata rifornita con un grande quantitativo di libri grazie ai fondi Mibact; con questi si è provveduto a dotare anche le locali scuole elementare e media di testi indicati dagli insegnanti e aderendo all’iniziativa IO LEGGO PERCHE’.



Per Natale l’Associazione Cara Biblioteca propone un gesto solidale: facendo gli acquisti nei negozi locali, è possibile arricchire i propri regali con il libro degli Statuti di Caramagna. È possibile prenotare presso la biblioteca IL CESTO LETTERARIO, costituito da prodotti locali e libri riferiti alla storia di Caramagna.



Lo slogan pensato per l’iniziativa è “Racconta i sapori del territorio attraverso parole, immagini, sapori”. Si pensa infatti che sia importante rinsaldare il legame col territorio offrendo, accanto ai prodotti alimentari e artigianali, il libro che rappresenta il fondamento della convivenza civile del nostro Comune, il primo documento scritto che mette nero su bianco le regole comunali stabilite nel Medioevo.



Infatti, il più bel regalo che possiamo fare ai nostri figli per il futuro, è prendersi cura del passato. Il ricavato sarà destinato al proseguimento della catalogazione dell’antico fondo Ruatti della Biblioteca.