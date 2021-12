Momenti di incontro e scambi di auguri per gli affiliati all’Associazione Pensionati Interforze di Cuneo

Ripartite le iniziative di aggregazione, incontro e condivisione organizzate, in favore dei soci, da parte dei Direttivi dell’Associazione Pensionati Interforze di Cuneo che si sono rivisti dopo due lunghi anni di restrizioni e limitazioni dovuti alla pandemia tuttora in corso.



Nella splendida cornice della chiesetta di San Lorenzo di Peveragno, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza idonee a tutelare i partecipanti, si è tenuto un primo momento di

preghiera e raccoglimento per il nutrito gruppo di pensionati e famigliari, circa 140 persone, che successivamente hanno preso parte al convivio organizzato per lo scambio degli auguri in vista delle prossime Festività Natalizie. Ampia la rappresentanza de i pensionati delle Forze di Polizia e di Sicurezza: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco che in serenità e armonia hanno dato vita ad una magnifica giornata di festa e condivisione.



Nel corso dell’evento è stato festeggiato il centenario Francesco Tucillo che, nato in provincia di Napoli il 24 ottobre 1921 ha dilettato e, a tratti commosso, i partecipanti raccontando particolari di una vita trascorsa tra 4 anni di guerra, 30 anni nella Polizia di Stato e ben 66 di matrimonio.



Nell’auspicio di poter continuare a mantenere viva questa bellissima iniziativa, a nome dell’Associazione Pensionati Interforze di Cuneo, colgo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti che hanno preso parte a questo giorno speciale.