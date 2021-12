In occasione dello svolgimento dell'Antica Fiera del Cappone di Morozzo l’Associazione Volontari per l’Arte della Diocesi di Mondovì offre visite guidate gratuite alla Cappella di Santo Stefano in Morozzo (seconda metà sec. XV) - Cicli di Affreschi.

Domenica 12 dicembre 2021: dalle ore 10,00 alle ore 12,30, e dalle ore 14,00 alle ore 17,00

(ingresso con green pass)