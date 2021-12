Bra, preghiere sullo stile di Taizé con Mauro Donato, diacono seminarista

Ci siamo. Venerdì 10 dicembre è di scena il secondo appuntamento delle preghiere sullo stile di Taizé che si svolgono a Bra presso la cripta del Santuario della Madonna dei Fiori. Guiderà l’incontro di fede Mauro Donato, diacono seminarista.

L’iniziativa è partita da alcuni giovani braidesi che hanno fatto esperienza della comunità fondata nel 1940 da frère Roger. Già da diversi anni sono impegnati nell’animazione di una preghiera cittadina, aperta a tutti, senza distinzione di Parrocchie, gruppi, movimenti ed età, come segno di una comunione e di una fiducia in Dio e tra gli uomini necessaria per ottenere la vera pace.