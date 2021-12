Candido risveglio per la Granda: oggi un 8 dicembre con la neve! [GALLERY]

La copiosa nevicata che sta interessando la maggior parte della nostra provincia Granda non ha certo sorpreso nessuno, in questo mercoledì 8 dicembre: erano giorni, infatti, che le previsioni meteorologiche segnavano la data della festa dell'Immacolata come "giorno X" per la caduta dei fiocchi di neve.



Nessuna sorpresa ma una gioia per gli occhi, non solo dei tanti appassionati di sport invernali: per tutti questa neve segna l'inizio della stagione delle feste natalizie. Si segnalano 30 centimetri di fresca al Tenda, 15 a Limone e 5 centimetri a Vernante.



Nella gallery sotto, alcuni scatti dalle webcam della Provincia.