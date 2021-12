Cuneo, Bergesio (Lega): “La morte di Monsignor Giordano grave perdita per la nostra terra”

“La scomparsa di Monsignor Aldo Giordano è una grande perdita per il Cuneese. Era un uomo di pace, e sapeva dialogare con i grandi della Terra come con i più umili. Ha saputo rappresentare il nostro Paese nel mondo con umiltà e grande capacità. Condoglianze alla Famiglia, in modo particolare all’amico caro il fratello Angelo e alla sorella Nunzia in questo momento di grave dolore per tutta la famiglia”.



Così il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta la notizia della scomparsa di Monsignor Aldo Giordano, cuneese, Nunzio Apostolico presso l’Unione Europea a Bruxelles, avvenuta giovedì a Bruxelles.