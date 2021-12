Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si presenta [VIDEO]

C'era anche uno stand del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico al “Villaggio della neve” allestito sabato 27 novembre in piazza Galimberti dall’ATL del Cuneese.

Cristiano Bastonero: “Molti conoscono solo il soccorso attraverso l'elisoccorso. Ma c'è molto altro. Ci sono tecnici, medici, professionisti della montagna e per lo più volontari. Facciamo soccorso in alta montagna. Chi si affaccia a questo mondo, soprattutto dopo questo post lockdown, dovrebbe frequentare un corso per avvicinarsi alla montagna in modo sicuro”.