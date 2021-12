Si spostano in piazza Virginio i mercatini di Natale che la città di Cuneo ha organizzato in occasione dell'avvio di IllumiNatale, la manifestazione natalizia in partenza oggi (mercoledì 8 dicembre) nel capoluogo.

Causa maltempo i mercatini che erano organizzati in largo Audifreddi, contrada Mondovì e piazza Boves sono stati quindi posizionati sotto la tettoia coperta di piazza Virginio. L'orario di visita rimane lo stesso, dalle 10 alle 19.