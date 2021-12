Il Museo di Palazzo Traversa di Bra compie 30 anni

Nella giornata di ieri, martedì 7 dicembre, il Museo civico di Archeologia Storia e Arte di Palazzo Traversa di Bra ha celebrato i suoi primi trent’anni.

Lo stesso giorno del 1991, infatti, l’allora sindaco Roberto Dellarossa inaugurava alla presenza dei rappresentanti di Provincia e Regione, oltre che dei funzionari della Soprintendenza archeologica del Piemonte (Liliana Mercando e Fedora Filippi) il nuovo museo nella nuova sede di Palazzo Traversa.

Il museo raccoglieva l'eredità di quello fondato da Euclide Milano e inaugurato nel 1919 presso i locali del Museo Craveri, dove le collezioni di carattere storico-artistico e archeologico sono state ospitate sino al 1972.

Sin dal 1991 presso Palazzo Traversa è stata allestita la sezione archeologica con la selezione dei reperti pollentini determinata dalla Soprintendenza. Negli anni seguenti, dopo un ragionato studio delle collezioni artistiche civiche, è stata aperta al pubblico la sezione storico-artistica.

Col tempo il museo ha visto via via aumentare i frequentatori, incrementando l'offerta per le varie fasce di utenza che contempla, oltre alle visite turistiche, le attività per le scuole, gli adulti, le famiglie e le persone con disabilità.

Testimone di questa evoluzione la direttrice del museo Giovanna Cravero, che ha assunto la carica pochi mesi prima del taglio ufficiale del nastro nel 1991.