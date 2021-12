La proposta della minoranza di Racconigi: "Sospendiamo i parcheggi a pagamento per lo shopping natalizio"

Sosta gratuita con disco orario per incentivare i consumi nei negozi di Racconigi in vista delle feste natalizie. È questa la proposta avanzata dai consiglieri di minoranza Patrizia Gorgo, Enrico Inverso, Andrea Maero e Rinuccia Bergia.



“Dicembre è sempre un periodo fondamentale per il commercio nel quale si realizza una parte importantissima del fatturato. Dopo quasi 2 anni di difficoltà dovute al Covid, i negozianti devono affrontare una ripresa tra l'aumento delle materie prime, l'incertezza delle nuove varianti del virus e le limitazioni agli spostamenti – commentano i 4 consiglieri – per questo chiediamo la sospensione del pagamento dei parcheggi per le 2 settimane prima del Natale, quando si concentreranno gli acquisti e i preparativi per le feste. Un modo per incoraggiare i clienti a fare shopping nei negozi di vicinato senza optare così per grandi centri commerciali che offrono soste gratuite”.



L’eventuale ricambio degli stalli potrà essere garantito facendo rispettare il disco orario. Soluzioni di questo tipo vengono già attuate in altre città italiane a ridosso delle feste.



La proposta è già stata protocollata all’amministrazione che i consiglieri invitano a valutare. “Continuiamo a essere in una situazione di emergenza pandemica, servono quindi misure straordinarie e urgenti per poter stimolare l'economia e il commercio locali” concludono i consiglieri.