Nuovo impianto semaforico in corso IV Novembre: la soddisfazione del comitato Cuneo Centro

Soddisfazione, ma anche attenzione e vigilanza rispetto alla concreta attuazione dell'intervento stesso: questo è il cuore della lettera che il comitato di quartiere Cuneo Centro ha inviato agli organi di stampa locali nella giornata di ieri (martedì 7 dicembre).



Al centro, l'intervento di installazione del nuovo impianto semaforico e di controllo della velocità su corso IV Novembre, da tempo richiesto proprio dal comitato in ottemperanza a diverse segnalazioni dei residenti: "Abbiamo sottolineato più volte che le velocità sostenute dalle macchine sul corso sonospesso incompatibilicon la presenza di scuole, di centri commerciali e di studi medici molto frequentati".



"Nell’esprimere soddisfazione per la decisione, il Comitato di Quartiere vigilerà sull’attuazione dell’intervento, ossia l’installazione di un semaforo sensibile alla velocità rilevata, sollecita i residenti a monitorarne l’efficacia e rimane a disposizione per ulteriori segnalazioni".