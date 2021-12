AFP Verzuolo: i meccanici del futuro!

L’offerta formativa dell’AFP di Verzuolo prevede due tipologie di percorsi formativi per i ragazzi e le ragazze in uscita dalla Scuola Media: l’Operatore Meccanico SALDOCARPENTIERE e l’Operatore MECCANICO D’AUTO.



L’offerta formativa dell’AFP di Verzuolo prevede due tipologie di percorsi formativi per i ragazzi e le ragazze in uscita dalla Scuola Media: l’Operatore Meccanico SALDOCARPENTIERE (saldatura e giunzione dei componenti) e l’Operatore MECCANICO D’AUTO (riparazione dei veicoli a motore (manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici).



Se vuoi saperne di più, telefona allo 0175-86471, per un appuntamento personale.



“I corsi sono erogati con il sistema duale - spiega il direttore Massimo Gianti - , che, nel primo anno, prevede l’esperimento dell’impresa simulata, attraverso un contesto lavorativo animato dagli allievi, della durata di 400 ore e seguito da tirocini, presso aziende del settore, nel secondo e nel terzo anno. Proprio la collaborazione continua tra AFP e mondo delle imprese è il nostro punto di forza e costituisce la base dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nei nostri percorsi è inoltre prevista la presenza di un Tutor, che segue, aiuta e motiva i nostri ragazzi, portando avanti un dialogo continuo con le famiglie”.



L’operatore MECCANICO D’AUTO avrà la possibilità di acquisire, in un arco temporale di tre anni, tutte le competenze funzionali all’esecuzione di interventi di manutenzione, revisione e riparazione di parti meccaniche, elettriche/elettroniche, del veicolo a motore, con l’utilizzo di tecniche e strumenti di diagnosi e riparazione dei guasti (tecniche di problem solving). Al termine del percorso, i nostri allievi approfondiranno ulteriormente le loro skills, attraverso il corso “Tecnico riparatore di veicoli a motore”, sempre erogato presso l’AFP di Verzuolo. Il nuovo iter formativo, (Legge 122/ 92), è abilitante per le sezioni: meccatronica, carrozzeria e gommista.



L’operatore MECCANICO SALDATORE, è un professionista in grado di svolgere tutte le operazioni necessarie per la produzione, il montaggio e la riparazione di strutture in acciaio e di altri metalli pesanti. Inoltre, in tale specializzazione sono state introdotte la stampante 3D, il taglio laser e nozioni applicate di robotica. Durante il percorso, è possibile conseguire il patentino di saldatura, in collaborazione con il Prestigioso Istituto Italiano di saldatura di Genova.



AFP, ente accreditato anche per i SAL (Servizi al Lavoro), orienta e segue i propri allievi nella ricerca attiva di un’occupazione. I nostri corsi sono totalmente gratuiti, finanziati dalla regione Piemonte e dal Fondo Sociale Europeo.



Per maggiori informazioni consulta il sito www.afpdronero.it.