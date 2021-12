Benedetta Parodi protagonista al Pala Alba Capitale

La giornalista e scrittrice Benedetta Parodi, volto noto della tv, conosciuta ed apprezzata per le ricette culinarie proposte sul piccolo schermo, sarà protagonista sul palco del Pala Alba, in piazza San Paolo, venerdì 10 dicembre, alle ore 18, in uno dei tanti appuntamenti della rassegna Alba Capitale della Cultura d’Impresa 2021.

L’incontro, dal titolo “Fare impresa partendo dalle proprie passioni: giornalismo e cucina”, riassume nel migliore dei modi la storia di Benedetta Parodi, riuscita a realizzarsi grazie a due delle cose che più ama, cucinare e fare giornalismo. Iniziata la propria carriera come conduttrice a Studio Aperto, su Italia1, la svolta per lei è infatti arrivata nel 2008, con la rubrica culinaria “Cotto e Mangiato”, brevi appuntamenti quotidiani nei quali proponeva ricette realizzate direttamente dalla cucina di casa sua.

Un format nuovo, immediato e diretto e per questo di grande successo, in grado di fare da apripista alle tante trasmissioni dedicate alla cucina che da lì in poi si sono susseguite in tv. Poi i primi libri ed il passaggio a LA7 per condurre il programma “I menu di Benedetta”, prima dell’approdo, nel 2013, a Real Time, dove ha realizzato diverse rubriche, tra cui “Bake Off Italia – Dolci in forno”, che guida tuttora.

Sul palco di Alba Capitale, Benedetta Parodi racconterà la sua storia di successo, spiegando cosa significhi fare impresa partendo dalle proprie passioni e quanto sia stato difficile per lei riuscire a farlo.

Non mancheranno aneddoti e curiosità sulle tante ricette che ha proposto in questi anni, ma la giornalista e scrittrice parlerà anche del legame speciale che ha con le Langhe, territorio d’origine dello zio del suo bisnonno, il colonnello Paolo Domenico Martina (a cui a Monforte è anche dedicato un museo), una discendenza che in giovane età la portò spesso ad Alba, a casa dei parenti, per pranzi in cui potè iniziare ad apprezzare fin da piccola i piatti della tradizione delle Langhe.

L’ingresso all’incontro “Fare impresa partendo dalle proprie passioni: giornalismo e cucina” è gratuito, per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito web alba2021.confindustriacuneo.it.