Busca e il gruppo ANA festeggia il 70° anniversario dalla fondazione

Questa mattina il Gruppo Ana di Busca ha festeggiato il settantesimo anno dalla fondazione.



Sotto la prima neve della stagione, gli Alpini hanno sfilato in centro città per raggiungere i monumenti ai Caduti con deposito dei fiori e saluto del Sindaco e degli amministratori comunali: “E’ un bellissimo e prestigioso traguardo – hanno detto il sindaco Marco Gallo e l'assessore Ezio Donadio - . Indelebile è il ricordo di tanti Alpini che hanno pagato con la loro vita la difesa dei valori di libertà e democrazia e l'impegno del gruppo Ana è stato essenziale in tutti questi anni per mantenerne viva la memoria, come esempio da tramandare alle nuove generazioni. Tutta Busca, poi, è grata al "suo" Gruppo per l’impegno a favore della comunità ogni volta che è stato richiesto. Gli Alpini ci sono sempre per rimboccarsi le maniche e dare una mano con entusiasmo sia nelle circostanze liete che in quelle di emergenza”.



Hanno preso parte alla cerimionia molte delegazioni dai Gruppi del territorio e le rappresentanze di diverse altre associazioni cittadine.