IllumiNatale, programma ridotto a Capodanno: Cuneo dice addio allo street-food

Versione ridotta degli eventi di Cuneo IllumiNatale per la giornata di venerdì 31 dicembre: dopo la disposizione del sindaco - ufficializzata ieri (7 dicembre) con un'ordinanza apposita già anticipata nel corso dell'ultimo consiglio comunale - dell'obbligo di mascherine all'aperto su tutto il territorio comunale nei giorni dell'evento, l'organizzazione modifica la voce del calendario online per l'ultimo dell'anno.

"Abbiamo anticipato l'evento 'Tambours et pupees geantes. Operà urbain' dalle 16 alle 18, con l'accensione delle fontane luminose danzanti programmata alle 19" sottolinea Ilaria Longhi, dell'associazione Cuneo Illuminata. Spicca l'assenza totale dello street food e di alcuni dei concerti programmati: con l'annullamento di diverse feste di capodanno nelle zone limitrofe alla città Cuneo rischiava di diventare punto di ritrovo per una quantità di persone letteralmente ingestibile in periodo pendemico e l'organizzazione ha quindi rimosso a malincuore "gli appuntamenti che avrebbero generato più assembramenti e, quindi, occasioni di contagio".

Rimane però in programma il concerto delle 22 al teatro Toselli, a cura di PromoCuneo, e il concerto dei Borderline Rock Hits - con il successivo dj set di Gigi L'Altro - in programma per le 22.30.