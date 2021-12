Ritornano a Dronero i mercati di Natale

Quella speciale, inconfondibile magia... Ritornano a Dronero i mercatini di Natale!



Appuntamento quest'oggi, mercoledì 8 dicembre, con una cinquantina di espositori, tra hobbisti, artigiani e alimentari. Particolare riguardo sarà dedicato ai produttori locali.



Si potranno inoltre ammirare i lavori realizzati dagli alunni delle seguenti scuole: infanzia Capoluogo, infanzia e primaria Oltre Maira, primaria Pratavecchia e secondaria Dronero. Le bancarelle allestite e curate dai genitori promuovono una raccolta fondi per le attività delle scuole a beneficio dei bambini e dei ragazzi.



Molti eventi di strada. La giornata potrà anche essere l'occasione per un'emozionante giro in carrozza e in mongolfiera. Si incontreranno poi gli zampognani e "Gli amici della ferrovia" apriranno la stanza del trenino. Ci sarà inoltre il gruppo musicale "PLAYadies" e l'esposizione delle moto d'epoca dell'associazione "I Baloss".



Stupore inoltre per i più piccoli con "Animazione con Flavio". Dalle ore 14 alle ore 18 palloncini modellabili e spettacolo con bolle giganti; alle ore 15, alle ore 16 ed alle ore 17 Sputafuoco.



Infine golosità: cioccolata calda per tutti!



I mercatini di Natale sono realizzati grazie al sostegno del comune di Dronero, della Pro Loco e dell'associazione "Il Bottegone".