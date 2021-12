Bra, Carena, Gramaglia e Babakhali confermati alla guida del circolo PD ‘Angelo Vassallo’

Ha dato i suoi frutti il Congresso cittadino del circolo territoriale del Partito Democratico di Bra ‘Angelo Vassallo’, che si è tenuto nel pomeriggio di sabato 4 dicembre presso i locali della Bocciofila di viale Industria.



Il primo ad intervenire è stato il candidato alla segreteria provinciale Dem, Mauro Calderoni, che vanta una notevole esperienza amministrativa e politica. Il sindaco di Saluzzo ha ribadito la necessità di trovare all’interno del partito la convergenza e l’unità degli intenti, superando le logiche correntizie, specialmente in occasione delle significative date elettorali dei prossimi mesi. Parliamo delle elezioni provinciali e di altri importanti appuntamenti amministrativi che coinvolgeranno anche il capoluogo della Granda.



Inoltre, ha tracciato le caratteristiche di quella che sarà una segretaria giovane per un partito chiamato ad aprirsi alla realizzazione di un ‘campo largo’, con il richiamo alla responsabilità e ad un impegno speciale e di servizio rivolto ai circoli più grandi delle sette città sorelle. E la risposta del circolo braidese è stata perentoria, visto che ha subito assicurato l’impegno di tutti i suoi membri.



Successivamente, è stato fatto il punto sulle elezioni provinciali che vedono come candidata Bruna Sibille, ex sindaco di Bra ed ora consigliere comunale di maggioranza. Commentano dalla segreteria: “È una candidatura di prestigio ed importante per la nostra città, per tutta la maggioranza ed ovviamente per il nostro circolo. Le elezioni del Consiglio provinciale sono elezioni cosiddette di ‘secondo livello’ ovvero sono chiamati a votare solo gli amministratori (consiglieri comunali e sindaci). Siamo certi che con la straordinaria reputazione di Bruna presso gli amministratori del territorio potremo raccogliere un eccellente risultato, ancora quindi un grazie a Bruna per essersi resa disponibile a sostenere questa impegno”.



Quindi, il microfono è passato alla segreteria uscente, che ha esposto un largo ventaglio di temi, prima di arrivare alle operazioni di voto. Vista l’assenza di ulteriori candidature, i tre segretari uscenti sono stati tutti riconfermati per il secondo mandato. Saranno quindi, Iman Babakhali, Walter Gramaglia e Roberto Carena a guidare ancora il circolo Pd di Bra in questa fase delicata.



Il Congresso ha permesso, infine, di definire ed eleggere anche i delegati dell’Assemblea provinciale che sono stati ringraziati per la disponibilità ed elogiati per le qualità di competenza e professionalità in risposta alla richiesta del nuovo segretario provinciale.

Nel capitolo dei ringraziamenti sono entrati Flavio Manavella, segretario uscente; Ivana Borsotto, ricordata per la gestione delle feste democratiche; Edoardo Marelli che ha presieduto l’assemblea; Ugo Minini e Franco Canopale, che hanno presieduto alle operazioni di voto; Carmelo Noto in qualità di garante; Maria Mesiano per le foto.

Interventi da remoto per il segretario regionale Paolo Furia e per la vice segretaria Monica Canalis, che hanno fatto sentire la presenza del partito regionale, sempre vicino al territorio.



Tutto l’intervento della segreteria uscente è caricato online sulla pagina Facebook ‘Partito Democratico - Circolo di Bra’. Buona lettura.