Bra, Mercatino solidale di Natale con “Primavera Africana onlus”

La vita missionaria non ha mai termine, è una via aperta verso il futuro in cui la parola fine non esiste. Questo è ciò che ha dimostrato don Max Lafia facendo ritorno nel suo amato Benin, forte dell’esperienza sacerdotale maturata nelle parrocchie di Bra.



A costruire un ponte di solidarietà tra la capitale del Roero e il Benin ci ha pensato l’associazione “Primavera Africana onlus”, che ha sede a Bandito e lo ha fatto grazie ai contributi di numerosi benefattori.



Di passi ne sono stati fatti, ma tante cose restano ancora da compiere per i bambini di quella meravigliosa terra. Perciò è importante sostenere l’Associazione che dà appuntamento per il Mercatino solidale di Natale in programma nei giorni 11 e 18 dicembre, dalle ore 15.30, in via Cavour.



Sulla bancarella si potranno trovare oggetti dell’artigianato del Benin e altre bellissime idee regalo che porteranno in dote un ricavato destinato a realizzare nuovi progetti.



Così don Max e la sua gente potranno sempre sentirsi circondati di tanto affetto e tanto calore umano, che pulsa incessante dal cuore generoso di Bra. E la missione continua.