Motori: la driver revellese Laura Galliano al via del Grappolo Storico

In questa occasione la Peugeot 205 compagna di mille avventure resterà in garage. La drivere cuneese Laura Galliano ha deciso di provare l’esperienza nei rally storici approfittando Rally del Grappolo, ultimo appuntamento della stagione che si svolgerà sulle strade astigiane nel prossimo week-end.

“Sinceramente era da tempo che pensavo di provare a correre un rally storico” racconta la simpatica pilotessa di Revello.

“La mia 205 pur non essendo più giovanissima non è ancora storica e quindi mi stavo guardando intorno per vedere se c’era qualcosa di interessante che fosse adatto alle mie caratteristiche. L’amico Davide Cornaglia mi ha consigliato di provare la Golf curata da Marco Binati e così fatto un giro di prova ho deciso che quella sarebbe stata la macchina adatta per provare anche questa avventura.”

Il Rally del Grappolo è quindi arrivato a proposito. “Direi di si. E’ una gara abbastanza vicino a casa e quindi riesco a gestire meglio gli impegni di lavoro.”

Il debutto nel mondo degli storici con Elisa Servetti. “Si. Elisa è prima di tutto una grande amica. Per me è una persona davvero speciale e in macchina ci troviamo molto bene. Debuttare in un rally storico era una idea che avevamo entrambe e quindi lei non poteva mancare al mio fianco”.

Parliamo delle prove del Rally del Grappolo. “Walter Bugnano e il suo gruppo hanno come al solito preparato una gara di grande qualità. Le prove sono molto belle. Mi auguro soltanto che le condizioni del tempo ci permettano di disputare al meglio la gara e di divertirci.”