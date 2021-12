Volley, A2M. Un grande Botto trascina Cuneo alla vittoria al tie break su Siena: due punti d'oro per la BAM Acqua San Bernardo

È stata la vittoria del cuore. Trascinata da un tenace e concreto Jacopo Botto la BAM Acqua San Bernardo Cuneo riesce nell'intento di piegare Siena in cinque set, al termine di una partita agonisticamente intensissima. Sulle ali dell'entusiasmo da parte del capitano, tutti i compagni hanno sfoderato una prestazione davvero di alto livello: sugli scudi anche Codarin, con Wagner che ha martellato a dovere, mentre Bisotto ha difeso l'impossibile . Una menzione la merita anche Alessio Tallone, entrato a sostituire Preti a più riprese e ben comportatosi. Su tutti ha condotto magistralmente il gioco il regista Pedron il quale, con una ricezione finalmente all'altezza, ha potuto smistare il gioco a piacere. Due punti sudati, che fanno tanto morale per gli uomini di Roberto Serniotti.

Siena parte con il capitano Pinelli in palleggio, Onwuelo opposto, le due bande formate dal russo Kutnetsov con Ottaviani, la coppia di centrali Mattei e Rossi con il libero Sorgente.

Cuneo risponde con Pedron al palleggio, Wagner opposto, Preti ed il capitano Botto schiacciatori di posto4, la coppia al centro formata da Codarin e Sighinolfi, libero Bisotto.

PRIMO SET. Il primo punto della partita arriva dal block di Codarin su Onwelo, poi c'è l'errore di Kutznetsov per lo 2-0 di Cuneo. Codarin si ripete a muro su Mattei (4-1), l'errore di Onwuelo segna il +4 piemontese (8-4), ma Siena recupera subito il doppio break prima con la seconda linea di Onwuelo e la schiacciata di Ottaviani: 8-7. La BAM Acqua San Bernardo torna a far punti con l'attacco in diagonale di Preti (10-7), sbaglia Ottaviani e stavolta coach Montagnani ferma il gioco sul 11-7. Ottaviani non passa più: Wagner ci arriva a muro e siamo 12-7. Il muro di Cuneo si alza anche su Onwuelo (fermato da Preti per 13-7), poi Onwuelo schiaccia di rabbia il diagonale del -4 ed Ottaviani quello del 13-10. Il turno al servizio di Pinelli fa male alla ricezione piemontese, che non riesce a trovare il cambio palla: ancora Onwuelo e sull'13-11 c'è il time out di Serniotti. Alla ripresa del gioco è ancora un muro (su Ottaviani) a togliere a ridare fiato alla manovra cuneese, ma arriva l'errore in attacco di Preti e Siena torna sotto, 15-14. Capitano Botto mette a terra il primo punto personale della partita riportando Cuneo a +3 (17-14). Per Siena entra Panciocco per Ottaviani, i toscani si rimettono in marcia grazie al servizio di Kutznetosv e due punti di Onwuelo: parità a 18. Per Cuneo esce Botto per Tallone, per Siena Parodi in seconda linea per il russo Kutznetsov che poi rientra sul 21-21. Sul 23-22 cambio di palleggiatore per Cuneo, Filippi per Pedron, contemporaneo al time out di Siena. Arriva subito il cambio palla dei toscani e rientra Pedron (23-23), Wagner sbaglia il servizio e c'è il set ball per i padroni di casa, Kutznetsov lo annulla (24-24), poi va al servizio e trova l'ace del 24-25. Time out per Serniottin, chiude il set il secondo ace del russo: 24-26.

SECONDO SET. È ancora Cuneo a trovare il primo break del set, 5-3 con attacco in primo tempo di Codarin, seguito dall'ace di Preti per il 6-3. Arriva la pipe vincente di Botto e sull'11-7 c'è il time out di Siena. Il capitano piemontese si ripete imbeccato da Pedron e Cuneo va avanti 13-8, vantaggio che aumenta sul millimetrico ace di Wagner del 14-8. Un errore in attacco di Preti (14-10) uno di Wagner ed il muro di Kutznetsov sul brasiliano rimettono in corsa i toscani: 15-13, time out per Serniotti. Cambio palla cuneese, arriva un gran muro tetto di Botto su Onwuelo per il 17-13 cuneese e l'attacco in diagonale di Preti che costringe Montagnani al secondo time out sul punteggio di 20-15. C'è un'altra battuta punto di Wagner: 23-17, entra Filippi per Pedron, set ball per Cuneo messo a terra da Codarin in primo tempo. Chiude Jacopo Botto: 25-18 ed 1-1.

TERZO SET. Si riparte con l'ace di Botto, ma gli errori di Preti e Wagner spingono Siena avanti 1-3. Arriva un gran muro di Rossi su Preti, sostituito da Tallone che subisce anche lui subito un muro e siamo 2-6 per la Emmas Villas con il time out di Serniotti. Siena ha fame di punti, Cuneo è in black-out: Kutznetsov segna il 2-7. Wagner si risveglia dal torpore e mette a terra il punto del 4-7, poi Ottaviani sbaglia la palla del -2 Cuneo (5-7) e Codarin dal centro chiude il punto che fissa il punteggio sul 6-7: stavolta è Montagnani a fermare il gioco. Punto della parità (8-8) ancora con un muro di Codarin, poi c'è il sorpasso di Cuneo grazie a Wagner (9-8) alla quale però risponde subito Siena con Rossi che ferma Wagner (9-10). Break della Emma Villas (14-12) sull'ace di Kutznetsov, ma la solita pipe di Botto rimette in equilibrio il set (15-15). Nuovo allungo di Siena grazie a Panciocco, appena entrato: 17-19 con ultimo time out cuneese. Il muro di Codarin su Rossi segna pari 19, quello di Sighinolfi su Panciocco il 22-21: time out Siena. Onwuelo restituisce il favore a Wagner, Pinelli piazza un ace e l'Emma Villas va sul set ball sul 22-24. Botto annulla il primo, Tallone a muro il secondo e c'è la nuova parità, 24-24. Botto piazza l'ace nella zona di conflitto senese con ribaltamento di scena: set ball per Cuneo sul 25-24. Il muro su Wagner (25-25), e l'attacco di Tallone chiudono il set 27-25.

QUARTO SET. Siena riparte bene, 0-2 muro di Rossi su Botto, ma l'errore in attacco di Onwuelo ristabilisce il 2-2. Emma Villas di nuovo avanti 4-8 con un muro su Wagner, l'ace di Onwuelo ed un'invasione a rete cuneese. Time out per Serniotti, il capitano prende per mano i suoi e segna il punto del -2 (7-9), ma Ottaviani torna ad allungare per Siena e Wagner gli dà una mano sbagliando l'attacco del -5 (8-13). Sighinolfi a muro blocca Onwuelo (14-17), ma poi sbaglia l'attacco del 14-19 ed arriva l'ultimo time out per Serniotti. Cuneo recupera un break, 17-20 attacco di Wagner, time out di Montagnani e Codarin dal centro riporta i locali a -2 (20-22). C'è un altro muro cuneese, stavolta di Pedron su Kutznetsov e siamo 22-23, ma è tardi: Panciocco chiude 23-25 ed è tie-break.

QUINTO SET. Primo break per Cuneo su errore di Panciocco (4-2), vantaggio incrementato sull'ace di Codarin che costringe Montagnani al time out sul punteggio di 7-4. Siena si rifà sotto (7-6) con Mattei a fermare Sighinolfi sul primo tempo. Serie di cambi palla, poi Siena trova la parità a 11 con il tocco millimetrico di Panciocco sulle mani del muro piemontese. Time out di Serniotti, ma l'Emma Villas mette la freccia su un gran muro di Rossi su Tallone che viene sostituito da Preti. Al primo tentativo chiude meritatamente Botto.

BAM ACQUA SAN BERNARDO CUNEO- EMMA VILLAS AUBAY SIENA 3-2 (24-26/25-18/27-25/23-25/15-13)

BAM ACQUA SAN BERNARDO CUNEO: Codarin 15, Filippi, Tllone 6, Padron 3, Wgner 26, Botto 24, Bisotto (L), Preti 7, Sighinolfi 6. N.e. Cardona, Vergnaghi, Rainero, Lilli. Allenatore: Serniotti. -NOTE: durata set 34'-28'-32'-28'-20' - ric. 68% (36% prf), att. 45%, muri 13, aces 7, batt.sb. 15, errori 28.