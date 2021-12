Volley maschile A3 - Monge Gerbaudo Savigliano sfida Garlasco, Bonifetto: "Non è facile gestire tante partite ravvicinate"

Forte del colpaccio a Fano, un Monge Gerbaudo Savigliano con ambizioni da ceto medio del girone bianco attende il Volley 2001 Garlasco per il posticipo che chiuderà il turno infrasettimanale (stasera alle 20,30 al Pala San Giorgio di Cavallermaggiore, diretta su legavolley.tv).

Ciononostante coach Bonifetto predica prudenza ed equilibrio: “Stiamo attenti ad essere troppo coscienti di saper fare bene certe cose. Avere un eccesso di consapevolezza è un’arma a doppio taglio: può facilitarti ma può anche fregarti inducendoti al relax”.

L’equilibrio non è mai acquisito ma sempre instabile, e per coltivarlo, sostiene l’allenatore biancoblù, “bisogna tenere i piedi per saldi a terra, essere molto tranquilli e sereni”.

Garlasco non è una novità, è già stato avversario fino a due stagioni fa in serie B, e già allora schierava gli schiacciatori Crusca e Miglietta; ha tre punti in meno (9) e non se la passa granché bene: non vince da 5 turni, nell’ultimo si è sbloccato parzialmente racimolando un punticino a casa propria contro Belluno.

Ma l’allenatore piemontese non si fida: “Verranno a giocarsela. In attacco, con l’opposto Puliti e da posto 4 con la banda Magalini sono fastidiosi. Entrambi tirano molto forte: i loro palloni sono pesanti”.

La formazione pavese, anch’essa neopromossa, non ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione e annovera tra le sue file un saviglianese, il giovane centrale Lorenzo Mellano, anche se finora ha avuto poco spazio.

Per Bonifetto le difficoltà non proverranno solo dall’altra parte della rete ma si annidano nel calendario congestionato: “In un periodo come questo, con tre partite in una settimana racchiusa da due weekend di stampo professionistico, scontiamo l’essere dei dilettanti, perché alle 8 del mattino i ragazzi sono sul posto di lavoro. In una situazione del genere non bisogna tirare troppo la corda. Non è facile per il sottoscritto e Brignone gestire le risorse fisiche e mentali della squadra e preparare per bene le gare”.