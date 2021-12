Volley A2/M - Impresa in trasferta del Vbc Synergy Mondovì! I Galletti domano i Leoni del Motta di Livenza per 2-3

Impresa del Vbc Synergy Mondovì, che in casa della terza forza del campionato, l’HRK Diana Group Motta di Livenza vince al tie-break. Un risultato reso ancora più prezioso dal fatto che la squadra trevigiana, terza in classifica, in questa stagione non aveva mai perso in casa.

In tutti e cinque i set, i Galletti hanno lottato almeno alla pari contro i più quotati avversari, finendo per rimontare lo svantaggio iniziale di 2 set a 0. Una rimonta straordinaria, per una vittoria più che meritata per gli uomini di Denora. Il Vbc si è affidato soprattutto ai colpi del suo opposto Arinze Kelvin, vera spina nel fianco della difesa trevigiana. Determinante anche l'apporto del giovane Meschiari.

I padroni di casa hanno difeso bene e attaccato con precisione, ma con il trascorrere dei minuti hanno pian piano perso lo smalto iniziale. Da segnalare che nelle file del Motta erano presenti gli ex Omar Biglino, Carlo Cattaneo e Gianluca Loglisci. Di seguito la cronaca del match:

La partenza dei Galletti non è stata delle migliori, con coach Denora che dopo appena dieci minuti di gara doveva interrompere già per due volte il match, sul 4-1 e sull’11-4, per chiamare i due time-out a disposizione. Superate le difficoltà iniziali, il Vbc iniziava ad alzare il livello di gioco, finendo per giocare praticamente alla pari con la squadra trevigiana. Sul 14-11 time-out richiesto da coach Lorizio. Scena che si ripeteva poco dopo sul 22-20, con i Biancoblù nettamente in partita. La palla di 2^ di Alberini concedeva ai padroni di casa tre set-point. Il neo-entrato Cianciotta annullava la prima chance, ma al secondo tentativo era l’ex Claudio Cattaneo a trovare il punto del 25-22.

Nel secondo set buona ripartenza della squadra monregalese, avanti 3-5. Qualche errore in attacco dei Galletti, con il risultato che tornava in parità sul 6-6. Nuovo break degli uomini di Denora e sul 7-10 coach Lorizio chiamava il time-out. Dopo essere stata avanti di 4 punti, il Vbc concedeva un break agli avversari e sull’11-12 questa volta era coach Denora a fermare nuovamente il gioco. Il tecnico pugliese si ripeteva poco dopo sul 15-13. Claudio Cattaneo saliva in cattedra e dopo il suo ace il Motta allungava sul 19-14. Galletti ancora vivi e break per il Vbc, con il punteggio di 19-17. Padroni di casa vicini alla conquista del set sul 23-20. Set che veniva conquistato dal Motta per 25-20.

Grande equilibrio anche nel terzo set, con le due squadre appaiate sul 9-9. Gli uomini di Denora alzavano il ritmo portandosi sul 14-18. I padroni di casa cercavano di recuperare, ma senza raggiungere l’obiettivo. Il Vbc, infatti, con Meschiari trovava il punto del 23-25. Partita riaperta.

Nel quarto set Galletti ancora determinati e subito in vantaggio sul 2-4. Il distacco saliva di quattro punti sull’11-15. Cattaneo e compagni ottenevano un break e coach Denora preferiva chiamare il time-out. Break per Mondovì, avanti 19-22 e time-out chiesto da Lorizio. L’opposto nigeriano Arinze Kelvin consegnava tre set-point alla sua squadra e al secondo tentativo, ancora Meschiari, trovava il diagonale vincente per il definitivo 21-25. Gara al tie-break.

Partenza sprint della squadra monregalese, avanti 0-3. Contro-break e risultato nuovamente in parità. Le squadre andavano al cambio campo sul punteggio di 5-8. Time-out per coach Denora sul 10-11. Ancora gioco fermo sull’11-13 per il time-out chiesto da Lorizio. Alla fine il Vbc trovava il punto dell’11-15, per una splendida rimonta monregalese.