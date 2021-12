A Boves torna l'appuntamento con la mostra dei presepi nell’ex Confraternita Santa Croce

Torna finalmente in città la 16ª Mostra dei presepi nell’Ex Confraternita Santa Croce, auditorium Don Enrico Luciano.

Un appuntamento atteso che prenderà il via domenica 19 dicembre e terminerà domenica 9 gennaio.

L’apertura della mostra, che vedrà protagonisti presepi realizzati da privati, scuole e famiglie, si terrà ogni weekend, al pomeriggio, dalle ore 15 alle 18 (aperto negli stessi orari anche giovedì 6 gennaio).

Per partecipare come espositori alla Mostra in Santa Croce occorre consegnare i presepi nei giorni 15,16 e 17 dicembre dalle 15 alle 18.

Per maggiori informazioni telefonare alla biblioteca 0171/391834 oppure allo 0171/387747.

L’esposizione dei presepi si terrà nel pieno rispetto delle normative Covid vigenti.