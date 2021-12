A Mondovì Piazza controlli e sanzioni per il mancato rispetto delle nuove regole di viabilità

A Mondovì proseguono le attività di controllo da parte della Polizia locale per il rispetto delle nuove regole di viabilità istituite in piazza Maggiore dallo scorso sabato 4 dicembre, in occasione dell'accensione del videomapping "Luci a Piazza".

Nella serata di domenica 5 dicembre sono stati elevati 9 verbali di infrazione al codice della strada, nei quali è stato contestato il mancato rispetto del divieto di fermata.

L'attività di controllo è stata intensificata e sta proseguendo anche nel corso di questa settimana.

Intanto è stato aperto ed è utilizzabile il parcheggio "San Giorgio".

MODIFICHE VIABILITA'

Le nuove regole in vigore prevedono il mantenimento dell'area pedonale dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24. Il sabato, la domenica ed i festivi dalle 13 alle 24.

Nell'area di fronte ai portici sottani si potranno utilizzare i 5 parcheggi con sosta per 15 minuti, nell'area antistante alla Chiesa della Missione un parcheggio carico/scarico e davanti al palazzo del Gesuiti (ex Tribunale) il parcheggio per le persone diversamente abili.