A Rifreddo il grande albero di piazza della Vittoria accende il Natale

Con l’accensione del grande albero di Natale di Piazza della Vittoria parte ufficialmente il periodo delle festività natalizie.

Una giornata che ha visto numerosi i bambini partecipare dapprima ai giochi ed alle attività nel salone parrocchiale e poi alla dolce merenda a base di cioccolata calda e panettone offerta dall’Amministrazione comunale. Chiusa questa prima fase si è poi provveduto all’accessione dell’albero addobbato con i lavoretti fatti dai piccoli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria di Rifreddo. Infatti alle ore 18 precise, con una simpatico countdown da parte dei bambini, il grande albero si è illuminato. Subito dopo i bimbi hanno iniziato ad imbucare le proprie letterine per babbo natale nella favolosa “Casetta degli Elfi”. Una casetta che rimarrà attiva per tutto il periodo natalizio ed in cui tutti i bambini (rifreddesi e non) potranno imbucare la propria letterina- A tal proposito - spiega il vice-sindaco Elia Giordanino - ricordiamo che, se si vuole che i propri doni arrivino a destinazione la notte di Natale, occorre che la stessa sia munita di nome ed indirizzo di chi la scrive.

“Come amministrazione - aggiunge la consigliera Valentina Cesano, che ha seguito le attività in oggetto - siamo molto soddisfatti di questo momento di comunità. Nei prossimi giorni ci saranno altri appuntamenti importanti in vista del Natale. Il primo sarà quello dei canti natalizi per il Centro anziani che si terrà nel salone parrocchiale martedì 21 dicembre alle ore 15. Approfitto dello spazio per invitare tutti i rifreddesi all’appuntamento e per ringraziare Elisa, Loredana e “Tuttonatura” di Rifreddo che ci hanno molto aiutato ad abbellire in nostro paese".