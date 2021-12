Addio a Celestino Costa, sindaco di Pagno per 35 anni ed ex consigliere provinciale

E’ scomparso nella mattinata di oggi, giovedì 9 dicembre, nell'ospedale di Saluzzo, l’ex sindaco di Pagno e consigliere provinciale Celestino Costa. Classe 1931, ebbe una lunga esperienza di amministratore pubblico: fu sindaco di Pagno per 35 anni, fino al 2004 (e per dieci anni anche presidente della Comunità montana), e consigliere provinciale per un decennio. Nell’ultimo mandato in Provincia dal 1999 al 2004 fu eletto nella lista “Insieme a Quaglia per la Granda”.



Frutticoltore in valle Bronda, si impegnò per lo sviluppo di questo settore agricolo col passaggio a forme avanzate di lotta integrata e agricoltura biologica.



Fornì la sua esperienza e il suo contributo alla nascita e allo sviluppo del Creso (Centro Ricerche per la frutticoltura) realizzato a Manta.

Un personaggio di rilievo che si è guadagnato la stima di tutti in campo agricolo e politico. "Una istituzione per il territorio di cui ha cambiato la fisionomia e passo".

Di lui esiste una testimonianza video raccolta per conto della Provincia di Cuneo (Settore Politiche Agricole) nell’ambito di un accordo di collaborazione con l’Unisg volto a creare l’archivio “L’agricoltura cuneese fra tradizione e innovazione”.



Il presidente della Provincia Federico Borgna e il Consiglio provinciale si uniscono al lutto della famiglia, ricordando le doti umani e le non comuni qualità professionali e amministrative dell’ex consigliere.

Lascia la moglie Letizia e il figlio Valerio con la moglie Vanda, i nipoti Paolo, Andrea e Giulia con le loro rispettive famiglie.

I funerali avranno luogo sabato 11 dicembre nella parrocchia di Pagno alle 14,30. I rosari questa sera giovedì 9 e domani venerdì 10 dicembre, alle 19 nella stessa chiesa.