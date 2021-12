Bra, si scaldano i motori per “Duet’s 15” e la tradizionale festa di Natale targata Fidas

Ecco la notizia che tutti stavamo aspettando. È tutto pronto per la tradizionale festa di Natale della Fidas, in programma a Bra sabato 18 dicembre, alle ore 21, presso il Centro Polifunzionale "G. Arpino", naturalmente, nel rispetto delle norme anti-Covid.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza da parte del presidente del sodalizio, Tommaso Allocco, che formulerà gli auguri in vista delle prossime festività. Per donatori, famigliari e simpatizzanti, sarà l’occasione per vivere una serata all’insegna dell’amicizia, scandita dalle emozioni in musica dello spettacolo “Duet’s 15”, griffato Voice DC. La direzione artistica è di Daniela Caggiano, una garanzia. Scenografie e coreografie formidabili faranno da cornice ai più grandi successi di Edoardo Bennato, Lucio Battisti e Renato Zero. Belle canzoni, bella atmosfera e soprattutto ingresso libero (info: bra@fidasadsp.it).