Con l’ingresso di Verzuolo si rafforza l’Unione montana valle Varaita

Verzuolo, Comune che già faceva parte della ex Comunità Montana, ha chiesto di aderire a pieno titolo all’Unione della Valle Varaita, presieduta dal sindaco di Venasca Silvano Dovetta. Sono 11 oggi i Comuni che ne fanno parte; con l’ingresso della cittadina della bassa valle, la più popolosa in assoluto, salgono a 12 per un bacino di popolazione che supera i 17.500 abitanti.



Verzuolo è “varaitina” a tutti gli effetti, anche se fa parte del Bacino Imbrifero della Valle Po.



"È una decisione assunta dal Consiglio comunale all'unanimità. Ora attendiamo la decisione del Consiglio dell'Unione. Oggi come oggi – spiega il sindaco Giancarlo Panero - solo con scelte di unione o di convenzione con altri comuni si possono migliorare quantità e qualità dei servizi".



"Superando i 17500 abitanti – osserva il sindaco di Verzuolo - l'Unione riceverà più fondi nazionali Pnrr e potrà reinvestirli in vari interventi".



"Inoltre, alcuni servizi potranno essere gestiti in maniera unitaria: catasto, Protezione civile, polizia locale e miglior utilizzo del personale. Verzuolo porta in dote un’importante biblioteca con 31mila e 3 mila 600 iscritti, realtà produttive importanti, una Casa della salute, oltre a tre istituti scolastici superiori".



La scelta dell’Unione è fatta anche per poter partecipare ai progetti che consentono l’accesso ai fondi, prendendo atto che non vi erano altre disponibilità a concretizzare singole convenzioni con i Comuni.



“L'adesione – rileva ancora Panero - è stata una scelta di prospettiva, con una visione ampia, oltre i confini comunali, guardando alla viabilità, alla sanità al turismo, all'ambiente, essendo la nostra cittadina situata all’imbocco della valle”.

Quello di Verzuolo è un “ingresso pesante” che non potrà non avere ricadute sulla rappresentanza politica nell’ente".



Lo statuto dell’Unione prevede infatti un posto nel Consiglio per la maggioranza e comporterà un riesame della rappresentanza per le minoranze della bassa Valle. Ma su questo aspetto Panero non si sbilancia.



“Per il momento – si limita a commentare – abbiamo inoltrato la domanda.

Sinceramente, come Verzuolo, non ci siamo per ora posti il problema di pensare agli assetti politici. Lasciamo maturare le scelte poi, a tempo debito, ragioneremo anche di questo”.



Per un’Unione che si sgretola, quella della valle Po, che continua a registrare fuoriuscite di Comuni (l’ultimo in ordine di tempo è Martiniana Po), un’altra, quella della valle Varaita, si sta invece rafforzando.