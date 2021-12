Domenica 19 dicembre torna il "Natale di solidarietà" della Boves Run

Domenica 19 dicembre torna, puntuale come il Natale, la Boves Run, iniziativa all’insegna di sport e solidarietà. A partire dalle 9,30 del mattino corridori e camminatori coloreranno le strade cittadine per regalare un sorriso e un’opportunità di lavoro a persone fragili con la XIX edizione del “Natale di solidarietà”.

Il ricavato della manifestazione sportiva, infatti, andrà interamente alla Cooperativa “Armonia Work” di Centallo, che gestisce il Laboratorio “Duelli”, centro di avviamento al lavoro per persone con disabilità che ha come obiettivo l’inserimento nel mondo del lavoro di persone fragili e svantaggiate.



Per Natale la Cooperativa ha allo studio l’idea di produrre pacchi alimentari da proporre al mercato e contenenti i prodotti realizzati all’interno di alcuni servizi del gruppo. Un’idea utile a potenziare le attività proposte e offrire nuove opportunità lavorative.



La Boves Run, sin dalla prima edizione, cerca di sostenere con semplicità chi, con altrettanta semplicità, si adopera per aiutare chi si trova in situazione di difficoltà o disagio.

“Questo ritrovo - dichiara il presidente della Boves Run, Marco Dalmasso - sarà anche l’occasione per scambiarci gli auguri di Natale e continuare a ricordare, con questo IV Memorial Nathalie Pochard, il sorriso della nostra indimenticabile amica”.



Il ritrovo per gli sportivi sarà alle ore 9,30 in piazza Mottini, davanti alla Pasticceria Beccaria. La partenza della camminata sarà alle ore 10 e alle 10,30 la partenza della corsa. Costo dell’iscrizione a offerta libera. Ricco ristoro a fine corsa.

La corsa benefica, aperta a tutti e non competitiva, è omologata Fidal e prevede un percorso di circa 6 km.

Saranno adottate le misure di prevenzione indicate dal protocollo Fidal vigenti il giorno della manifestazione, riguardo a distanziamento interpersonale e l’obbligo di indossare gli appositi dispositivi di protezione.