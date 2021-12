"Era mite uomo del dialogo": al Duomo di Cuneo l'ultimo saluto a monsignor Aldo Giordano [VIDEO]

"Non ti chiediamo perché c'è l'hai tolto ma ti ringraziamo perché ce l'hai donato": cita Sant'Agostino Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, presente assieme alle più alte cariche religiose provinciali e regionali ai funerali di monsignor Aldo Giordano - nunzio apostolico della Santa Sede a Bruxelles per l'Unione Europea originario proprio del capoluogo di provincia - , oggi (9 dicembre) alle 14 nel Duomo di Cuneo.



In occasione dell'ultimo saluto a monsignor Giordano, la città ha proclamato una giornata di lutto cittadino. Predisposto un maxischermo nella tettoia del mercato coperto di piazza Seminario, letteralmente gremita (poco meno di 200 i posti a sedere). Presente il sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Federico Borgna, gli assessori Luca Serale e Franca Giordano in rappresentanza dell'amministrazione e un nutrito gruppo di sindaci della zona.

Scomparso una settimana fa a 67 anni a Louvain, cittadina belga dove si trovava ricoverato, Giordano era sacerdote dal 1979, Giordano era baccelliere presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano e licenziato in Filosofia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Era stato segretario generale del Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa e osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo sin dal 2008; nel 2013 il palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta di Cuneo aveva ospitato la sua nomina come nunzio apostolico presso la Repubblica del Venezuela (disposta da Papa Francesco).In apertura della funzione il vescovo di Cuneo e Fossano monsignor, che ha ricordato il defunto attraverso il suo prestigioso curricula e letto una lettera dal Venezuela: "- ha detto -".- ha aggiunto Parolin -".A seguito della funzione monsignor Giordano è stato sepolto al cimitero di San Benigno, la "sua" frazione.