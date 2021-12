Europa, mappa del contagio. Il Piemonte passa ad arancione

Dopo aver resistito per settimane in giallo (unica nel nord Italia nell'ultimo report) il Piemonte passa alla colorazione arancione/rosso.

In Italia a rimanere con la colorazione gialla restano Umbria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Mentre permangono in rosso scuro il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre regioni italiane sono nella condizione della nostra regione in rosso chiaro che indica un aumento consistente del numero dei casi, seppur ancora non nella fase più critica, in rosso scuro, condizione prevalente in questo momento in tutto il continente (specialmente nella vicina Germania e Francia, così come nell'Est Europa).

Non ci sono, come negli ultimi report, zone in verde. In tutta Europa resistono in giallo, oltre alle aree italiane già citate, le aree spagnole di Estremadura, la Cantabria e Madrid e le aree della Oltenia e Moldova in Romania.

Per l’Ecdc si passa in ‘giallo' quando i nuovi casi in 14 giorni sono inferiori ai 50 per 100mila abitanti con un tasso di positività che si attesta o è superiore al 4%. Oppure con un tasso inferiore al 4% ma con un incidenza di tra i 50 e i 200 per 100mila abitanti.



Il rosso/arancione scatta con un tasso di incidenza compreso tra i 200 e i 499 contagi ogni 100mila abitanti. Mentre il rosso scuro con incidenza superiore o uguale ai 500 per 100mila abitanti.

POSITIVI RISPETTO AI TAMPONI, IL PIEMONTE PASSA DA VERDE A GIALLO



Il Piemonte nell'analisi dell'Ecdc due settimane fa era l'unica insieme all'Umbria ad avere colorazione verde per quanto riguarda il rapporto tra tamponi effettuati e persone positive. Con un tasso di positività superiore all'1% anche la nostra regione è passata la scorsa settimana in giallo. In Italia non ci sono più aree in verde nella valutazione del tasso di positività.