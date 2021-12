Nel municipio di Niella Tanaro le opere di Katia Sorasio

In attesa delle festività natalizie le porte dell'Arte a Niella Tanaro si aprono per Katia Sorasio.

Le sue opere, esposte in municipio, in un percorso-mostra aperto a tutti, saranno visibili fino a metà gennaio.

"Un modo per augurare a tutti un sereno Natale! Invito le persone a venire a visitare la mostra, soprattutto per ammirare la tecnica particolare con cui realizza queste splendide opere" - spiega il consigliere Chiara Bertola, referente del progetto "Niella apre le porte all'arte" - Katia Sorasio è nata a Saluzzo nel 1973, attualmente abita a Mondoví. Ha iniziato il suo percorso artistico nel 2000 frequentando per sette anni una scuola di disegno privata. In seguito ha incontrato grandi maestri tra i quali Claudio Berlia, pittore cuneese di fama internazionale, per cui ha posato come modella e da cui ha appreso la tecnica pittorica su tavole di legno. Nel suo originale e personale metodo di lavoro è la “cartavetro” a fare il disegno. Graffiando le basi sovrapposte degli strati di colore arriva all’essenza del soggetto".