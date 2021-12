Niella Tanaro entra nel vivo delle festività natalizie con il mercatino e l'esposizione dei presepi

Si accendono le luci del Natale a Niella Tanaro dove, lo scorso week-end, è andato in scena l'atteso mercatino dell'artigianato ed è stata inaugurata ufficialmente la mostra dei presepi.

"Eravamo in ansia per il meteo" - spiega il sindaco Gian Mario Mina - "ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. La partecipazione è stata soddisfacente anche per i circa 27 espositori che hanno rallegrato il cnetro del paese. Il pubblico ha dato una buona risposta, nonostante il freddo pungente. Il ringraziamento mio e di tutta l'amministrazione in primis a chi va prima di tutto a chi ha esposto prodotti e articoli da regalo, al consigliere Aldo Beccaria che, con passione, ha curato l'aspetto organizzativo, ai ai volontari, a Giorgio che non ha mollato un attimo la piazza e alla Protezione Civile. Un grazie infine all'associazione Prata di Lesegno, presente in paese con la preparazione salsiccia con i porri e squisiti panini, ai ragazzi di San Bad, agli Alpini, sempre presenti e a tutti quelli che, a vario titolo, hanno reso l'evento possibile. Un momento magico! Colgo l'occasione inoltre per augurare a tutti un sereno Natale!".

Da domenica 5 dicembre è stata ufficialmente aperta anche la mostra dei presepi allestita dalla Pro loco Niella Tanaro nell'ex Confraternita di Sant'Antonio.

Le creazioni, realizzate tutte a mano, saranno visibili fino al 6 gennaio 2022. Di seguito un breve video-anteprima della mostra.