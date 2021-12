San Michele Mondovì, rinnovato il direttivo della Pro loco. Andrea Demagistris confermato presidente

Domenica 5 dicembre, a San Michele Mondovì, si sono svolte le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Pro loco.

Confermato presidente Andrea Demagistris, che sarà alla guida del gruppo coadiuvato dal vice Federico Cotella, dal tesoriere Beatrice Rinaudo e dal segretario Alice Aimone. Il consiglio è composto dai seguenti consiglieri: Armando Bracco, Alessio Aimone, Mattia Caritè, Andrea Orioli, Elisabetta Cotella, Marco Michelotti, Stefano Pachì, Daniele Giaccone, Paolo Battaglio. Revisori dei conti: Alessio Romero, Luca Odella, Igor Piero Prato.

In paese, inoltre, in questi giorni, grazie al lavoro della Pro loco, sono state allestite le luminarie e gli addobbi natalizi per le vie del paese, nelle frazioni e nelle borgate, con alcune novità.

Per l'installazione è doveroso porgere un ringraziamento ai cantonieri comunali, alla ditta Germone Daniele, ai volontari della Protezione Civile e degli Alpini.