Successo a Ceva per "Giocando con la Croce Bianca"

"Impegno, litigi, sconforto, gioia, emozioni che viviamo ogni giorno, lavorando gomito a gomito nelle operazioni di soccorso. Questa volta le abbiamo vissute nel lavoro di squadra, nato per creare l'evento con i bambini, e non le dimenticheremo mai" - così la Croce Bianca di Ceva commenta il successo dell'iniziativa "Giocando con la Croce Bianca" andato in scena nel pomeriggio di sabato 4 dicembre per le vie del centro storico.

Circa 90 i bambini che hanno preso parte all'iniziativa ludico-divulgativa, giocando nelle cinque postazioni allestite in via Marenco, ricevendo, al termine delle attività attestati e gadget.

"Emozioni che alimentano la nostra passione, che ci spronano a continuare nonostante tutto, che ci portano ad aiutare il prossimo, che ci invogliano anche, e soprattutto, a ripetere eventi come questo per seminare, già tra i più piccoli la cultura del soccorso e della solidarietà." - proseguono dalla Croce Bianca di Ceva - "Abbiamo passato una giornata bellissima, dove ognuno di noi ha cercato di dare il meglio sé, collaborando con tutti: questo è ciò che facciamo ogni giorno. Abbiamo mostrato ai bambini cos'è il sistema di emergenza, partendo da cosa c’è sulla “nino nino”, passando per come funziona la stabilizzazione del paziente, fino ad arrivare al defibrillatore. Tra le emozioni vissute ieri, quella più bella è stata vedere la curiosità dei bambini, scorgere i sorrisi sotto la mascherina di quei “marmocchi”, sorrisi, che non si possono comprare o pretendere, spontanei, di chi ancora ha la capacità di meravigliarsi ogni giorno alla scoperta del mondo. Grazie a tutti, ai collaboratori, ai volontari, dipendenti e direttivo, ma grazie anche ai genitori che hanno portato i loro bimbi da noi e ci hanno dato la possibilità di farli divertire, incuriosendoli. È stata una giornata fantastica che vogliamo assolutamente ripetere".