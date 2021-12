"Tornando al Viso": Ostana celebra la giornata internazionale della montagna con l'eco di Mario Rigoni Stern

In occasione della Giornata Internazionale della montagna sabato 11 dalle ore 15 e domenica 12 dicembre dalle ore 11 presso il centro culturale Lou Pourtoun il comune di Ostana e la Cooperativa di comunità Viso a Viso con la Biblioteca Aperta di Ostana ospitano il Festival Leggere le Montagne (#ReadingMountains), sostenuto dal Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi e intitolato Tornando al Viso. Echi e riflessi dal Centenario di Mario Rigoni Stern.

Il festival offre un palinsesto ricco di incontri, conversazioni e appuntamenti culturali dove si parlerà e si ascolteranno voci su ambiente e letteratura, nel segno della memoria e dell’esempio concreto di Mario Rigoni Stern nell’anno del Centenario dalla nascita.

Echi risuoneranno dagli altopiani veneti e le terre di Vaia alle terre del Monviso e viceversa, per un ritorno ideale dello scrittore sotto il Re di pietra, dopo il tentativo non riuscito di raggiungerne la vetta accompagnato dalla memoria del commilitone Renato, caduto sul fronte russo e le cui spoglie ora riposano ai piedi della sua montagna, "da cui si ammira un orizzonte sconfinato e persino, lontano lontano, il mare".

Al centro della due giorni oltre alla sua limpida qualità di narratore avremo le montagne cantate e amate, i boschi, la difesa appassionata della natura e la memoria come strada per intraprendere l’immersione in un futuro fatto di sostenibilità e rispetto.

Proseguendo un solido percorso che in questo scorcio di autunno ha visto la residenza artistica dei Marlene Kuntz “Karma Clima” e la presentazione di “Cieli neri” di Irene Borgna, (Premio Rigoni Stern 2021), che ci ha raccontato l’inquinamento luminoso, e seguendo il filo rosso tracciato dai lasciti culturali di Rigoni Stern, si avvicenderanno ospiti legati al mondo della letteratura, come Sergio Frigo (presidente del Premio Rigoni Stern) e Sara Luchetta (scrittrice), all’imprenditoria e alle filiere del territorio con le nuove progettualità su boschi e sul legno (Vaia e il progetto Monviso Foreste con Walden srls),a progetti di valorizzazione del territorio come La montagna nel cuore e nella penna alla presenza di Marco Paschetta e Moira Franco, alla possibilità di sperimentare parole natura e memoria con la passeggiata letteraria con le attrici Giulietta De Bernardi e Stefania Liberti e con l’Abbecedario di Caterina Ramonda.

Nella splendida cornice architettonica del centro culturale Lou Pourtoun, appena insignito della Menzione d'Onore del Premio Gubbio e del Premio Gubbio Giovani 2021, con sullo sfondo la magnifica mostra dell'artista Moira Franco, ma anche percorrendo i boschi del versante scaldato dal sole della valle di fronte al Monviso gli appuntamenti si rivolgono a un ampio pubblico di specialisti, interessati e curiosi ed anche a famiglie e bambini.

Lou Pourtoun continua la sua vocazione di luogo di incontro e produzione culturale dove si intrecciano storie, identità e percorsi eterogenei. Un luogo di confine dove trovano spazio il confronto e l’ascolto.

Per meglio calarsi nelle atmosfere evocate dalle pagine di Rigoni Stern e dalle parole dei relatori chiamati a ricordarlo, BAO, la Biblioteca Aperta di Ostana, proporrà una ricca selezione di libri e documenti, mentre la Merenderia Alpina offrirà un menù speciale ispirato alla cucina e alle atmosfere conviviali suggerite dallo scrittore nei suoi testi provando a trasformarsi in quella “Osteria di confine ... in cui personaggi reali e inventati, uomini e donne, importanti o ignoti parleranno della vita trascorsa, dei fatti grandi e di molte altre cose“.





PROGRAMMA