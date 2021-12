Garanzia e sicurezza per affittare il tuo immobile in Liguria. La seconda casa la puoi affittare adesso con la formula di ‘affitto garantito’. Informati qui

Vorresti mettere a reddito la tua seconda casa in provincia di Imperia? Non hai mai affittato la tua seconda casa perché avevi timore di incappare in inquilini cattivi pagatori? La risposta a queste domande è solo una: occorre rivolgersi ai professionisti del settore che possono oggi proporre la formula di ‘affitto garantito’ al riparo dai rischi.

Trovare l’inquilino ideale a volte è proprio un’impresa. Si stima che il 62% paga l’affitto in ritardo e uno su due lascia l’immobile senza aver pagato il canone. Di conseguenza i proprietari che affittano casa, in 10 anni perdono mediamente 9,8 mensilità a causa della morosità degli inquilini ed il costo medio, per le spese legale sostenuto in 10 anni per solleciti e azioni di sfratto, ammonta a 1.800 euro.

Il brand quindi seleziona e certifica gli inquilini per ogni cliente grazie ad un’attenta valutazione della sua affidabilità e si impegna a corrispondere direttamente i canoni non percepiti se l’inquilino selezionato non paga. Parallelamente, in caso di controversie, assiste – attraverso un team di avvocati specializzati- anche il proprietario dell’immobile per la procedura di sfratto.

Adesso si può stipulare un nuovo servizio che garantisce i proprietari di immobili nella riscossione diretta del canone d’affitto e degli oneri accessori, per tutta la durata del contratto, garantendo una rendita sicura, puntuale e continuativa. L’ inquilino così assicura il pagamento puntuale e regolare del canone di locazione senza interruzioni, qualunque cosa accada.

Vuoi capirne di più? Scrivici a media@morenews.it indicando il tuo numero di telefono e ti richiameremo per darti più indicazioni.