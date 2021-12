Le nuove regole in Germania per il gioco online e offline

Già da anni in Europa è in vigore un’accurata legislazione in materia di gioco d’azzardo. Gli appassionati del mondo del gambling, collegati online da moltissimi paesi europei, hanno la possibilità di giocare ai tanti giochi offerti dai casinò online di altre nazioni.

In Italia, ad esempio, la legge sul gioco d’azzardo prevede che ogni sito venga autorizzato ad esercitare online e regolamentato sulle attività ludiche dall’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La presenza del logo ADM sui siti di slot machine e casinò è sinonimo di sicurezza e affidabilità per i fruitori, assieme alle garanzie offerte da agenzie che raccolgono esperienze e recensioni, come topbet.eu.com.

Uno dei pochi paesi europei che ancora faceva eccezione in questo campo era la Germania, che da pochi giorni ha legiferato la sua normativa sul gioco online.

Gioco d’azzardo online: come funziona in Germania

Fino allo scorso novembre, non esisteva una legge completa sul gioco d’azzardo online in Germania e, addirittura, in alcune zone, il gioco era vietato. Ma negli ultimi mesi il governo tedesco si è riunito, insieme ai 16 Land tedeschi, per dare forma a una soluzione in merito, culminando con l’emanazione del nuovo Trattato di Stato sul gioco (Glücksspielstaatsvertrag).

Un’azione necessaria - che entrerà in vigore alla fine del febbraio 2022 - perché rendere legale e regolamentato il gioco online, vuol dire consentire agli appassionati di giocare e scommettere in sicurezza, senza il rischio di cadere in truffe e frodi, ponendo dei grossi ostacoli anche al troppo diffuso gioco d'azzardo illegale nei mercati neri.

Ma già in questo periodo di fine anno, il nuovo decreto è in fase di sperimentazione, in modo da assicurare agli operatori del settore di conformarsi alla regolarità del Trattato. I siti che offrono i giochi tradizionalmente appartenenti ai casinò, come poker, slot machine, roulette o blackjack, dovranno munirsi delle necessarie licenze e modificare le norme fino ad ora applicate.

Limiti e obiettivi del gioco d’azzardo in Germania

Tra i tanti obblighi che i siti avranno per ottenere la licenza, vi è, in primis, l’identificazione del giocatore, che dovrà necessariamente essere maggiorenne per poter giocare. Inoltre, i casinò online dovranno porre un limite di giocata alle slot machine di 1€ per turno e anche per i giocatori vi sarà un limite: potranno depositare al massimo 1.000€ su tutti i portali di gioco virtuale.

Il Trattato sta elaborando anche l’ipotesi di stabilire un limite di tempo massimo che ogni giocatore potrà trascorrere nei siti di gioco d’azzardo, in modo da aggirare sempre più il manifestarsi della dannosa dipendenza chiamata ludopatia. Il gioco d'azzardo spesso genera pericoli per i giocatori, motivo per cui è necessario l’inserimento di limiti e misure efficaci dal punto di vista giuridico; il costante controllo e l’attenta supervisione devono puntare a una fruizione consapevole e informata per il pubblico.

Ma prima di ottenere la licenza per il gioco online in Germania, il casinò online che la richiede verrà sottoposto all’attenzione di una commissione per il gioco d’azzardo, che chiederà al portale delle garanzie sulla sua affidabilità e sicurezza. Il numero di licenze rilasciate dovrà corrispondere al numero di sedi fisiche di ogni casinò, per evitare la troppa presenza di tavoli di gioco nei portali online, e comunque non potrà superare le 5 licenze concesse. Saranno controllati, inoltre, i generatori di numeri casuali, per garantire la validità dei risultati di ogni macchina e di ogni gioco da tavolo online.

In ogni caso, le licenze dovranno essere rinnovate e rivalutate dopo dieci anni dalla prima concessione.

La convenzione di Stato sui giochi d'azzardo 2021 approvata dalla Commissione Europea - che regolamenta i giochi di casinò online e modifica la precedente legge del 2013 - si pone l’obiettivo di tutelare i consumatori e gli utenti dei servizi di gambling anche dalla grande offerta di gioco d’azzardo non autorizzato e previene, inoltre, l’accesso dei minori di 18 anni ai giochi virtuali.