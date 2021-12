Ristorante Pizzeria Venti Venti: qualità e ospitalità a due passi da Cuneo!

Oggi vi presentiamo il “Ristorante Pizzeria Venti Venti” di San Defendente (Cervasca), sito in via I Maggio 1, aperto 7 giorni su 7 sia per il servizio di pranzo e cena. L’annessa pizzeria è aperta la sera a partire dalle ore 19.00 con il servizio al tavolo e l’asporto.

Il “Ristorante Pizzeria Venti Venti” propone una vasta scelta di antipasti, primi e secondi di mare e di terra e dolci di stagione preparati dal proprio staff di cucina.

Tra i piatti maggiormente apprezzati dalla clientela, trova sicuramente posto il “Gran antipasto 2020” che include svariate eccellenze di pesce; gli amanti della carne gradiscono principalmente la battuta al coltello o il prosciutto crudo di Cuneo con la burrata di bufala del caseificio Moris di Caraglio.

Tra i primi spicca il panciotto ripieno di capesante con il gamberone e burrata di bufala Moris oppure i tagliolini ai funghi e le ravioles della Val Varaita con formaggio Castelmagno.

Per gli amanti del pesce, non passa inosservata la grigliata mista di pesce servita su pietra calda e la frittura con calamari e gamberoni. Chi apprezza la carne oltre alle portate classiche, può ordinare la grigliata mista o la tagliata di vitello con pomodorini e rucola.

Sono diversi i vini italiani bianchi, rosè e rossi da abbinare agli antipasti o piatti di pesce di carne, sia al calice per una degustazione, sia in bottiglia per una tavolata in cui percorrere insieme la strada del gusto più raffinato dei vini Cuneesi.

La pizzeria è aperta la sera con il servizio della cena: il “Venti Venti” vi propone le classiche pizze o pizze novità studiate e create da veri professionisti dell’arte bianca; tra queste ricordiamo “la pizza stella 2020” con la sua bellissima forma unica a stella, con stracchino, rucola, pomodorini e burrata di Moris.

Oltre alla pizza sopra descritta, la clientela in questi mesi invernali apprezza “la braidese” con porri di Cervere e salsiccia; “la norvegese” con pomodoro, salmone, pistacchio e burrata Moris; “la gran Piemonte” con mozzarella, Castelmagno e pomodorini e la pizza con le patatine, la più apprezzata dai giovanissimi!

Il “Ristorante Pizzeria Venti Venti” dispone di due ampi saloni così da poter ospitare cene aziendali, eventi, cene di leva, ricorrenze, battesimi, comunioni, cresime. Il “Ristorante Pizzeria Venti Venti” è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 11:30 alle 14:30 e dalle 19:00 fino a tarda serata.

Per info e prenotazioni chiamare il 348-7688025.

Sito internet https://pizzeriaventiventi.it/

Facebook https://www.facebook.com/ventiventicervasca/

Instagram https://www.instagram.com/2020_pizzeria_ristorante/