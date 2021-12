Proseguono i laboratori natalizi nei musei di Bra

Proseguono i laboratori che i musei di Bra organizzano durante il periodo natalizio per i bambini dai 6 agli 11 anni. Il prossimo appuntamento in programma è fissato per venerdì 17 dicembre al Museo Craveri, dove dalle 16,45 alle 18,30 si svolgerà una particolare “Caccia al tesoro natalizia”: si tratta di un laboratorio che insegnerà a realizzare addobbi con materiale di recupero. Il biglietto costa 3 euro a bambino. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 15 dicembre chiamando lo 0172-412010 oppure scrivendo a craveri@comune.bra.cn.it.



Domenica 19 dicembre ci si sposta invece al Museo del Giocattolo, dove si terrà una visita molto speciale: alcuni giocattoli della collezione forniranno lo spunto per raccontare tradizioni ed abitudini del passato legate al Natale e alle feste invernali nel nostro territorio. Seguirà un laboratorio nel quale verranno realizzati personali addobbi natalizi con materiali naturali e di scarto. Anche in questo caso per partecipare alle iniziative (dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30) è necessario prenotare chiamando lo 0172.413049 oppure scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it. Costo 5 euro.



Gli appuntamenti proseguiranno fino al 6 gennaio 2022.