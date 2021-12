Agricoltura, Bergesio (Lega): “Basta fake news sulle emissioni delle stalle”

“Basta fake news sulle stalle: inquinamento è dovuto ad altro, al traffico e alle fabbriche. La conferma arriva dai nuovi dati forniti da Ispra”.

A dirlo è il senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, che prosegue: “Concordo con quanto riportato da Coldiretti: i dati Ispra per il 2021 attestano che industrie e trasporti sono i maggiori responsabili delle emissioni di gas serra, che solo per il 7%, in Italia, arrivano dall’agricoltura”.



Lo scorso anno traffico e attività industriali sono stati bloccati dalle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria da Covid, mentre gli allevamenti italiani hanno continuato a lavorare per garantire i rifornimenti alimentari alle famiglie italiane. Solo il 7% delle emissioni di gas serra in Italia arrivano dall’agricoltura, mentre l’industria con il 44,7% e i trasporti con il 24,5% ne sono i maggiori “responsabili”.



“La zootecnia è un settore che alimenta economie circolari – dice ancora Bergesio - con la produzione di letame e liquami indispensabili per fertilizzare i terreni e alla base dell’agricoltura biologica con l’Italia che detiene la leadership europea nel biologico e nella produzione di energie rinnovabili come il biogas. La nostra carne e il nostro latte nascono da un sistema di allevamento che per sicurezza e qualità non ha eguali al mondo. E scegliere carne, in particolare carne del Cuneese, significa sostenere un indotto e persone impegnate a combattere lo spopolamento e il degrado ambientale anche in aree difficili. La zootecnia va sostenuta e aiutata soprattutto con le misure della nuova Pac per incentivare i giovani a proseguire questa attività che ha un valore importante nel contesto non solo agricolo ma di tutta la filiera agroalimentare italiana”.