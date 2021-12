Coronavirus, in Piemonte oltre 1.200 contagi e un decesso: sono 685 i nuovi guariti

- I CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.215 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 521 dopo test antigenico), pari al 2,5% di 48.798 tamponi eseguiti, di cui 41.175 antigenici. Dei nuovi casi gli asintomatici sono752 (61,9%).



I casi sono così ripartiti: 581 screening, 476 contatti di caso, 158 con indagine in corso.



Il totale dei casi positivi diventa 413.093, così suddivisi su base provinciale:

33.619 Alessandria

19.955 Asti

13.092 Biella

59.152 Cuneo (+130 da ieri)

32.028 Novara

219.894 Torino

15.133 Vercelli

14.971 Verbano-Cusio-Ossola

1.704 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi

3.545 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale



I ricoverati in terapia intensiva sono 44 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 463 (+10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.869.



I tamponi diagnostici finora processati sono 10.363278 (+48.798 rispetto a ieri), di cui 2.551.307 risultati negativi.



- I DECESSI

Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, nessuno di oggi.



Il totale diventa quindi 11.910 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.593 Alessandria

727 Asti

441 Biella

1.471 Cuneo

955 Novara

5.688 Torino

548 Vercelli

378 Verbano-Cusio-Ossola

109 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte



- I GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 385.807 (+685 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

31.296 Alessandria

18.569 Asti

12.173 Biella

55.468 Cuneo (+69 da ieri)

30.119 Novara

205.889 Torino

14.249 Vercelli

13.878 Verbano-Cusio-Ossola

1.550 extraregione

2.616 in fase di definizione

- UN ANNO FA

Il 9 dicembre 2020 la regione Piemonte presentava 906 nuovi casi di persone contagiate dal Covid-19, per un indice di positività dell 8,6%, ovvero 309 in meno rispetto a oggi (ma con ben 6.1 punti percentuali in meno nel tasso di positività).

Dato ancor più significativo quello dei decessi, che dodici mesi fa erano 67.



32.307 VACCINI

Sono 32.307 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 2.185 è stata somministrata la prima dose, a 2.294 la seconda dose, a 27.828 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.298.642d osi, di cui 3.058.052 come seconde e 839.042 come terze, corrispondenti al 96,4% di 7.569.990 finora disponibili in Piemonte