"La Famiglia": online per tutti gli appassionati il docufilm su Marta Bassino (VIDEO)

E' online, dopo essere stato lanciato in anteprima martedì 7 dicembre, il docufilm “La Famiglia”, che racconta la storia di Marta Bassino, orgoglio di Borgo San Dalmazzo e stella della nazionale femminile di sci alpino.

Il film porta gli spettatori dietro le quinte della stagione della Campionessa Mondiale di sci alpino Marta Bassino. In un mondo in cui i contenuti “veloci” sono la norma, e la storia di una vittoria può spesso essere raccontata in 140 caratteri o meno, il pluripremiato franchise di Salomon TV, da poco online, rompe ancora una volta gli schemi per fornire uno sguardo approfondito nel racconto di come si diventa una Campionessa del Mondo di sci alpino.

QUI IL DOCUFILM "LA FAMIGLIA"