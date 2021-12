Volley femminile: Cuneo Granda Volley, il punto sul settore giovanile

Nel più classico dei derby del campionato di Serie B2, le ragazze dei coach Petrelli e Cavallera si arrendono tra le mura casalinghe alle rivali dell’Alba Volley. Il racconto della partita inizia con una riflessione: “Si può essere soddisfatti per una sconfitta 0-3?” La risposta è no, ma sabato 4 dicembre alla Ex Media 4 di Cuneo le biancorosse hanno dimostrato una grande crescita sia dal punto di vista tecnico sia della capacità di restare aggrappate alla partita anche nei momenti più difficili. Le albesi schierano alcune atlete ben note a Cuneo: Parise in banda ed in regia l’esperta Bonifazi, con trascorsi di Serie A2. Petrelli risponde con Mangano in palleggio e Fabbrini opposto, Cattaneo e Montabone schiacciatrici, Basso e Ulligini al centro e Sposetti Perissinotto libero. Il primo set è avvincente, in equilibrio per tutta la durata, giocato con scambi veloci che spesso si chiudono con la potenza degli attacchi di Parise annichiliti dal muro di Camilla Basso e compagne. Le ‘gatte’ non vanno mai in sofferenza ed il punteggio è sempre in parità, ma l’occasione migliore è la palla set che purtroppo non viene sfruttata permettendo alle ospiti prima di portarsi sul 24 pari e poi aggiudicarsi il set: 28-28 (0-1). Vista la giovane età delle cuneesi ci si potrebbe aspettare un crollo mentale che sembra arrivare ad inizio del secondo set con l’Alba subito avanti 1-5. Le biancorosse però reagiscono e con una serie di battute incisive ed ancora con il muro, recuperano il parziale portandosi avanti nel punteggio sul 16-12. La squadra ospite è obbligata a cambiare completamente atteggiamento e riesce a sostituire la potenza con colpi piazzati e, grazie all’ottima regia di Bonifazi, si riporta in parità a quota 19. Il finale del parziale vede qualche errore di troppo da parte delle Biancorosse che faticano ad ottenere il cambio palla ed il set si chiude a favore delle ospiti: (21-25) 0-2. Nel terzo parziale Petrelli e Cavallera inseriscono Giuliano ed ancora una volta la squadra dimostra di essere in partita e di poter vincere almeno un parziale portandosi sul 7-3. Ma le ospiti non cedono e raggiungono la parità a quota 13 per poi continuare nel break fino al 13-16. A questo punto del set l’arbitro giudica due giocate dubbie a favore dell’Alba non segnalando un probabile tocco del muro ed il divario diventa incolmabile: 17-25 il finale (0-3). Con questa vittoria le Albesi si portano a 14 punti ma con una partita in meno, da recuperare contro l’In Volley Fiorentini. La battaglia per tre set sostenuta contro una squadra di vertice della B2 dimostra come il cammino di crescita delle ragazze cuneesi sia nel verso giusto. Celeste Sposetti Perissinotto che si è nuovamente confermata autrice di una bella prestazione, è stata convocata per la trasferta della Serie A1 contro Casalmaggiore.

«Non sappiamo se essere contenti o arrabbiati dopo una gara come questa – dichiara Liano Petrelli, responsabile tecnico della Granda Volley Academy –: contenti perché tenere testa ad un organico attrezzato e da promozione come quello di Alba è un buon segnale ma arrabbiati sicuramente lo dobbiamo essere perché certe ingenuità e il classico ‘braccino’ a fine set lo si paga in contanti».

Sempre più capolista la squadra Rossa nel campionato Under 18. Sono due le vittorie ottenute a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, per le giovani ‘gatte’, entrambe con il punteggio finale di 3-0 e sempre con squadre dell’Alba Volley. Nel recupero della seconda giornata, Montabone e compagne sfidano le più accreditate rivali per la leadership della classifica. Netto il divario in termini di punteggio, in grado di offuscare il reale valore delle ragazze dell’Alba Marcopolo e l’alto livello di gioco espresso da entrambe le squadre durante il match. Le albesi si presentano alla sfida a ranghi ridotti, ma le atlete che entrano in campo sono di valore assoluto e vantano numerose presenze con le selezioni Regionali e Nazionali. La sfida inizia con troppa tensione provocata dalla posta in gioco ed i primi punti sono ottenuti più da errori che da belle giocate. Dal 5-5 Cuneo inizia a spingere forte con il servizio riuscendo ad ottenere la possibilità di rigiocate che permettono di ampliare il divario nel punteggio. Alba, pur subendo in ricezione, dimostra il suo valore con precisione nei diversi gesti tecnici e negli attacchi, le ‘gatte’ reagiscono al gioco ospite e mantengono il vantaggio fino alla fine del set: 0-1, 25-17. Il secondo set inizia come era finito il primo, con le atlete di casa che limitano gli errori gratuiti pur forzando la battuta ed ottenendo punti break. La squadra ospite deve arrendersi di nuovo fermandosi sul punteggio di 25-16 (0-2). Nel terzo set Alba mette tutta l’energia ed il potenziale tecnico sul taraflex e riesce a portarsi avanti anche di tre punti. Le ragazze di Petrelli e Cavallera sfruttano l’esperienza che molte di loro stanno maturando nel campionato di B2 e riescono a non disunirsi. Il set procede punto a punto con giocate che dimostrano la qualità della partita, ma la serata è del Cuneo Granda Volley che si aggiudica l’intera posta in palio chiudendo sul 25-21, 0-3. Da sottolineare come gli allenatori biancorossi abbiano potuto contare sull’aiuto di tutta la rosa a disposizione, riuscendo così a garantire la qualità necessaria per affrontare un avversario così attrezzato. Alla fine della partita le ‘gatte’ dedicano la vittoria alla loro compagna Beatrice Battistino che, pur essendo costretta ad un riposo forzato, continua a dare tutto il suo supporto con la presenza in campo e negli allenamenti dimostrando cosa vuol dire essere il Capitano della squadra.

«Una prestazione ordinata e in fiducia contro una rivale storica come Alba che ci permette di continuare da imbattuti nel campionato U18. Abbiamo interpretato bene la gara spingendo con intelligenza in battuta e lavorando bene in tutta la fase di ricostruzione».

La seconda vittoria giunge con le medesime modalità della precedente, uguale anche la società rivale: nella sesta giornata, la squadra Rossa ha la meglio sull’Alba Volley Marcopolo, sempre con il punteggio di 3-0. La regia del gioco è di Anna Testa che lascia spazio in alcuni momenti all’ottimo debutto di Viola DeCarlini. Le schiacciatrici sono Giada Cattaneo e Alessandra Montabone con una breve apparizione di Beatrice Battistino ancora a parziale riposo per un problema fisico. Oltre ai centrali Camilla Basso e Gaia Ulligini tutti i set vedono l’ingresso di Vanessa Faieta. Opposto Carola Giuliano che nel terzo set lascia il posto a Fabbrini Chiara spostandosi a giocare come banda. Nella posizione di libero si alternano Celeste Sposetti Perissinotto (in ricezione) ed Elisa Giubergia (in difesa). Con la vittoria la formazione Rossa conferma il primato in classifica, e vede l’inserimento in squadra di molte ragazze del 2006 che riescono a dimostrati adatte alla categoria superiore rispetto a quella riservata alla loro fascia di età. Sconfitta in trasferta per la squadra Bianca di coach Francesconi. Ad Alba, le cuneesi partoni con diversi errori in ricezione e permettono alla squadra di casa di aggiudicarsi agevolmente il primo set. Nel secondo e nel terzo parziale le biancorosse si mostrano meno fallose, portandosi più volte in vantaggio nel punteggio, subendo però nel finale dei set il ritorno delle squadra avversaria che nel sestetto presentava giocatrici facenti parte dell'organico della prima squadra militante nella B2. Da segnalare la buona prestazione del centrale Thior.Sempre più capolista la squadra Rossa nel girone A del Campionato Under 16, giunta a quota 23 punti dopo 8 vittorie consecutive. Bella prestazione delle ragazze del Cuneo che riescono ad avere la meglio sulle cucine dell’LPM Mondovì. Buono l’ingresso delle ragazze della panchina per dare manforte alla squadra nei momenti di difficoltà, contribuendo in maniera concreta alla vittoria contro la seconda forza del girone. La formazione Gialla, invece, è costretta alla resa con le rivali del Vicoforte Mondovì. Troppo gli errori commessi dalle ragazze di coach Violino che portano per ben due volte ai vantaggi le padrone di casa, uscendo però sconfitti 10-28 e 26-24 in entrambe le occasioni.

Buona prova soltanto nel secondo set.Una vittoria ed una sconfitta per le Under 14 cuneesi. Nel girone Eccellenza, la squadra Rossa di coach Violino incassa l’intera posta in palio nella trasferta di Grinzane Cavour contro El Gall. Ottima la partenza delle cuneesi che riescono ad imporsi nel primo parziale. Nel secondo set le padrone di casa rimangono agganciate alle cuneesi fio al 16 pari, subendo poi un buon turno di battuta di Cantamessa. Nel terzo set una buona prestazione permette alle gattine di ottenere la terza vittoria stagionale. La formazione Bianca di coach Guerriero è costretta alla resa con le rivali del Centallo. Ad inizio gara la scarsa concentrazione porta a tanti errori in tutti i fondamentali, consentendo alla compagine casalinga di aggiudicarsi il primo parziale senza troppe difficoltà. Nel secondo set si parte più grintose e sicure consentendoci di costruire un buon vantaggio, che le biancorosse di capitan Pascale non riescono ad amministrare e si arrendono ai vantaggi. I troppi errori, specie in attacco ed al servizio, portano le biancorosse verso la sconfitta senza alcuna possibilità di rimonta.Doppia vittoria in Prima Divisione per le squadra Rossa e Bianca contro compagini saluzzesi. Le biancorosse di coach Peron hanno la meglio sull’Expert Chiale grazie ad una buona prova corale. Incassati i primi due seti, calo di tensione nel terzo per riprendere in mano il pallino di gioco nel quarto e conquistare tre punti meritati. Le ragazze di coach Francesconi, invece, si sono imposte 3-0 contro il Cobola.it., al termine di una gara equilibrata nonostante il punteggio. Tra le cuneesi buone giocate di Teppa e Donadei e del libero Romano.

Una buona vittoria nel campionato CSI per le Allieve cuneesi che, aspettando il Boves capolista, incassano altri tre punti nel recupero della seconda giornata di campionato. Il trio Guerriero, Brocchiero, Quaranta (tutti presenti, per la prima volta, alla partita) chiedono alle ragazze concentrazione e gruppo. In campo Cottrino al palleggio, Cavallera e Guerriero al centro, Tonello e Brocchiero di banda e Eberhofer da opposto, Merola e Tomatis nel ruolo di libero. La gara già nel primo set non ha storia con le cuneesi a dettare legge fin dall’inizio ed un ritmo di gioco che le avversarie non riescono a contrastare. Nel secondo set cambio in regia Musotto per Cottrino, Ferrua per Tonello e Demaria per Cavallera: al fischio di inizio il tifo si riscalda, presente anche l’infortunata Orsi pronta ad incitare le compagne che si impongono senza troppe incertezze.