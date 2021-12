Colore e musica negli acquarelli di Roberto Andreoli in mostra a Mondovì

Presentata in maniera chiara ed esaustiva dal critico Roberto Morra e dal professor Ernesto Billò, è stata inaugurata sabato 4 dicembre nella Saletta degli Artisti del Caffè Lurisia di Mondovì la mostra “Acquarelli” di Roberto Andreoli, pittore e musicista cheraschese affermato a livello internazionale.

Da sabato 4 dicembre sino al 10 gennaio 2022 i frequentatori del caffè saranno accolti da una vasta esposizione di opere di questo acquarellista la cui arte è contraddistinta da delicatezze cromatiche, libertà espressiva, suggestioni, evocazioni. La pluralità dei soggetti è attinta da tutto il mondo che lo circonda: paesaggi, città, figure umane, oggetti, dalla memoria, e dal suo moto interiore. Meditazione, riflessione, pensiero, malinconia sono gli stati d’animo che caratterizzano i suoi personaggi.

Numerosi soggetti sono suonatori di svariati strumenti, e qui la vocazione di Andreoli fonde in una perfetta sintesi poetica le sue due anime artistiche, di pittore e di musicista. Il suonatore è legato allo strumento quasi fosse un’estensione del suo corpo. Il suo “pensiero” è la musica che suona. Vecchi oggetti collocati su di uno spoglio ripiano rievocano con malinconia, e forse un po’ di nostalgia, un tempo ormai andato, nel quadro “frammenti di memoria”. E forse nel ricordo c’è anche il suono emesso quando svolgevano il loro lavoro. Nel vecchio, protagonista del quadro “I segni del tempo,” tra le tante esperienze da lui vissute, che han lasciato profonde tracce, forse ci sono anche, invisibili, le musiche ascoltate e forse suonate, le canzoni cantate e fischiate per rendere un po’ meno amaro l’inesorabile trascorrere degli anni. Una mostra impossibile da raccontare in poche righe, ma sicuramente da visitare oltre che per il valore dell’artista, per la vastità dei soggetti, e la ricchezza delle emozioni che si potranno provare.