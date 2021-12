I Babbi con la renna. Così Baldissero d'Alba accoglie i visitatori nelle feste

Da qualche anno, il comune di Baldissero rende unico il Natale con affascinanti presepi che raccontano la vita della natività all'interno dei piloni presenti in paese, oltre a decorazioni luccicanti a tema realizzate dagli abitanti ed esposte presso le abitazioni e gli esercizi pubblici.

Per questo 2021 le signore dal filo di lana, del gruppo anziani "amis ed bauze", hanno creato cinque babbi Natale (due sotto l'albero e una famiglia con bambino seduti sulla panchina con a fianco la renna) in piazza Martiri. I babbi sono stati costruiti a partire da tronchi di alberi, i visi disegnati e colorati, con su un cappello rosso con "pompon" bianco e sciarpa in lana. Due bellissimi rami sono stati posizionati sul capo della renna.